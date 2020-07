L’avenir des commerces de proximité dans la Région

Lancé en octobre dernier par la Région, le plan Commerce du futur vise à consolider la pérennité et la compétitivité des commerces de proximité. Pas moins de 600 commerces pourraient être concernés par ces propositions de mesures. À la clé, il y a une enveloppe de 800 000 euros. Deux commerçants, l’un boulanger à Baugé dans le Maine-et-Loire et l’autre libraire à Nantes, viennent apporter leur éclairage de terrain et discuter avec Laurent Caillaud, élu à la Région.