L'EAC : Education Artistique et Culturelle dans les écoles messines

Metz Actu consacré aux résidences d'artistes en milieu scolaire. C'est la 10e saison, Nous entendrons par ordre d'entrée en ondes, Hacène Lekadir, adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine, Mohammed Kamal inspecteur de l'Education Nationale de Metz Sud, Maud Galet-Lalande, directrice de la compagnie Les Heures Paniques, Emmanuel Fleitz, Manok et Cie et Delphine Lebrun directrice du Groupe Scolaire de La Seille à Metz.