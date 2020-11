L'écrivain Olivier Norek pour "Impact" (chez Michel Lafon)

L'édito - François Thollon Choquet : les mains du papillon



L'invité : l'écrivain Olivier Norek.

Avec "Impact", publié chez Michel Lafon, il livre un "polar vert" coup de poing. Un roman d'anticipation en temps réel, au coeur du combat pour l'écologie.

Il s'agit de son 6ème ouvrage.

Pour en parler, Olivier Norek a été interviewé par Frédérique Petit, Solène Perraud et Delphine Freyssinet.



Chronique au fil de la vie - Enzo Bordonaro : Le 28 novembre 1981, Marie apparaissait pour la première fois à trois élèves de l'école de Kibeho, au Sud du Rwanda. Un message qui était, à l'origine, en langue rwandaise, et qui est maintenant diffusé aussi en français et en Belgique. Et cela grâce à l'Initiative Mater Dolorosa, dont nous parlent Jean-Marie Nkikabahizi et son épouse Hildegarde Ufitamahoro.