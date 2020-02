L'enseignement catholique en Ille-et-Vilaine 5/10

Cette semaine dans Le Mag, Jean-Pierre Pommier se met au sport !

Il vous présente l’UGSEL(Union Général Sportive de l'Enseignement Libre) : l'UGSEL participe à la mission éducative de l’Enseignement catholique qui contribue au service public d’éducation. Elle se situe au carrefour du Service public d’éducation et du Mouvement sportif auquel elle appartient par son adhésion au Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

L’Ugsel est identifiée par le Statut de l’Enseignement catholique comme organisme national indispensable à son bon fonctionnement, comme association partenaire de son animation institutionnelle et fédération sportive éducative.