L'ensemble portuaire de Brest-Roscoff face aux enjeux européens

Brest et Roscoff forment aujourd'hui le principal ensemble portuaire finistérien pour les marchandises. Un ensemble portuaire, ou "cluster" dans le jargon maritime, qui se trouve pour l'instant en-dehors dans grands axes de transports de marchandises à l'échelle de l'Europe... Et c'est bien l'un des enjeux pour l'avenir. On en parle avec Mériadec Le Mouillour, directeur général de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest.