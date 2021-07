La première émission "Et si c'était meiux demain ? - De la guerre à la paix économique" donne la parole à un entrepreneur renommé de la région Antoine Raymond.

Avec Dominique Steiler, directeur de la chaire paix économique de Grenoble Ecole de Management (GEM), et le père Benoît de Menou, théologien catholique, ils débattent sur la question de l'entreprise dasn la société et le souci qu'elle peut ou qu'elle doit porter sur le bien commun.

Dans un premier temps, les invités exposent leur vision de l’entreprise au service du Bien Commun d’un point de vue de la recherche en management, de la gestion d’une entreprise et de la doctrine sociale de l’Eglise Catholique.

La discussion des 3 spécialistes se poursuit par une table ronde où sont présents une entrepreneure spécialiste de l'accompagnement des entreprises, un enseignant de GEM et deux étudiants de Science-Po Grenoble.