L' ESAT Jean Muriel APF France Handicap de Lunay

"Plusieurs structures et établissements existent pour accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur projet de vie. Aujourd’hui, nous allons donc plus particulièrement parler de cette dernière structure notamment l’ESAT APF France handicap de Lunay avec Alain et Fabrice. Mais qu’est-ce que ça veut dire ESAT ? C’est un « Établissement et Services d’Aide par le Travail."