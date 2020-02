L'EUROPE C'EST MON AFFAIRE, en Normandie, près de Rouen aussi !

L'idée est de réussir à toucher un public éloigné de la question européenne, d'être pédagogique en montrant par des exemples concrets ce que l'Europe rend possible dans la cité, pour la jeunesse, les associations... et notamment sur les thèmes de la mobilité et de l'environnement.

Nous vous attendons nombreux pour assister et poser vos questions lors de cette émission-débat enregistrée en public le 8 février.

Emission animée par les deux journalistes RCF Haute-Normandie, accompagnées de Philippe Thillay du Mouvement Européen de Seine-Maritime, et des intervenants experts du sujet !

Nous vous attendons donc SAMEDI 8 FEVRIER à 10h au Lycée La Chataigneraie, 2 rue Charles Scherer, 76240 Le Mesnil-Esnard.

Venez nombreux avec votre bonne humeur et pensez déjà à votre question pour le débat.

https://www.google.com/maps/search/la+chataigneraie/@49.4138501,1.144431,17z/data=!3m1!4b1