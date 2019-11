L'exposition Chagall en 2020 à Pompidou et Dream Factory Video Festival.

Une premiere partie variée, l'exposition Chagall au Centre Pompidou Metz dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale St-Etienne, nous en parlons avec Elia Biezinski, commissaire de l'exposition "Chagall, le passeur de lumière". Histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, Marie Sautet sort de l'oubli grâce à un livre et une exposition et enfin un péché mignon , Jean Corso, Romann Feokio nous raconteront le Paris-Brest. Seconde Partie de Moselle Actuel consacré à Dream Factory Video Festival, à Metz du 12 au 17 novembre, nous en parlons avec la directrice artistique Nora Schnitzler.