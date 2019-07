L'exposition Hergé, une vie une oeuvre au Château de Malbrouck à Manderen.

Pour la seconde année les mosellans ne font plus tintin, bien au contraire, après l'expo Journal Tintin en 2018, le Château de Malbrouck à Manderen, vous propose une expo Hergé de près de 1500 mètres carrés, à voir jusqu'au 30 novembre prochain, réalisée en étroite collaboration avec la société Moulinsart, chargée de la défense et de l'exploitation de l'oeuvre d'Hergé et le musée Hergé de Louvain-la-Neuve tout près de Bruxelles. Georges Remy décédé en 1983. Dans Moselle actuel aujourd'hui, en fin d'émission, Anne Eyberg, directrice du musée, enregistrée à Louvain la Neuve lors de la présentation officielle de la nouvelle expo du château de Malbrouck au musée Tintin. Nous entendrons également Patrick Weiten président du département, Jean-François Patricola, qui travaille à la direction de la culture du département de la Moselle, en charge de la programmation du château de Malbrouck sur le 9ème art. Laurent Steichen maire de Sierck-les-Bains et conseiller départemental ainsi qu' Olivier Weinberg, dessinateur et illustrateur complèteront la découverte de cette exposition. Avec également quelques ambiances de la visite guidée. .