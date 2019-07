L'exposition "Les derniers impressionnistes" au musée des beaux-arts de Quimper

Le musée des beaux-arts de Quimper et le musée départemental breton présentent jusqu'au 29 septembre, deux cents ouvres d'artistes issus de la Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs. Ce sont tous des impressionnistes qui montraient, il y a un siècle, des paysages et des portraits en laissant deviner ce qu'ils avaient de plus profond. Guillaume Ambroise nous présente l'exposition du musée des beaux-arts au micro de Christophe Pluchon.