L'association la Cravate solidaire reçoit le premier Prix Régional de l'inspiration en Économie Sociale et Solidaire.

Depuis 2016, la Cravate Solidaire donne une tenue professionnelle adaptée et aide à la préparation des entretiens d’embauche afin de lutter contre les discriminations liées à l’apparence et faciliter l’accès à l’emploi de personnes en insertion professionnelle. Une initiative récompensée par le Prix Régional de l'Inspiration en Économie Sociale et Solidaire.