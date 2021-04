L'Hérault développe les résidences de création et la promotion des artistes

Le département de l'Hérault accompagne les artistes à travers les résidences de création. Un accompagnement qui se poursuit et s'amplifie malgré la crise sanitaire de la Covid 19 : 17 résidences de création en 2021 au théâtre d’O à Montpellier et une dizaine pour la Scène de Bayssan.

On en parle avec Lucie Darbousset, directrice pole culture sport, département de l'Hérault.