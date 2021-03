L'histoire de Montpellier

L'édition de "Histoire de Montpellier" de 2015 a réuni plus d'une vingtaine d'historiens sous la direction de Christian Amalvi, et Rémy Pech, agrégé d'histoire et ancien Président de l'université Jean-Jaurès de Toulouse. Elle réactualise l'édition de 1984 de Gérard Cholvy. Cédric Combet recevait Christian Amalvi et Louis Secondy pour une présentation de cet ouvrage.