L'Occitanie dévoile son plan de relance pour le tourisme

Baptisé "Programme Tremplin 2021", il vise à attirer les touristes français et étrangers dans notre région au travers d'aides apportées aux professionnels du secteur et d'un plan de marketing.

Au total, 3 millions et demi d'euros sont débloqués.

Nous en parlons avec Jean Pinard, directeur du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs en Occitanie.