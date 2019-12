L'occitanie, la région des énérgie renouvelables

L'occitane, terre des énergies renouvelables.

Le Forum Energaia avait lieu jeudi et vendredi dernier au parc des expositions de Montpellier.

À cette occasion, les plus grands acteurs des énergies renouvelables se sont regroupés autour de ce sujet d'avenir.

Parmi eux l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'occitane.

Céline Vachey est la coordinatrice du pôle énergie renouvelable de l'ADEME.