L'offre pédagogique des Editions Buissonnières à Crozon

De nombreuses maisons d'éditions existent en Finistère, et beaucoup s'intéressent à la jeunesse avec des offres originales, en français et en breton. Avec Ronan Le Coz et son invitée, Sylvie Vieillard, nous allons découvrir plus particulièrement les Editions Buissonnières, basées à Crozon, qui ont structuré au fil du temps une offre pédagogique.