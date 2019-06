L'ouvrier viticole est un professionnel polyvalent dans le travail de la vigne

Planter, relever, ébourgeonner, écimer, vendanger rythment le travail multiple d'un OUVRIER AGRICOLE de la vigne. Au fil des saisons il prend soin du sol, de la pousse et de l'entretien de la vigne. Au terme il s'en remet au chais et à son maître pour donner toute sa chaleur et sa qualité au produit de son travail.