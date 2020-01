La 4ème Nuit de la lecture et Voyez comme on danse à la Galerie de L'Arsenal.

C'est samedi la 4ème Nuit de la Lecture dont la marraine est nationalement Zabou Breitman. La nuit de la lecture dans de nombreuses bibliothèques médiathèques de Moselle et à Metz. Nous en parlons avec Marie Bourguignon, chargée d'action culturelle dans les bibliothèques médiathèques de Metz. Comme chaque jeudi rendez vous avec Gérard Schoenenberger et Jean-Pierre Jager, à la une et dans le nouveau numéro de la Semaine.

Dans la seconde partie nous serons dans la galerie d'exposition de l'Arsenal pour "Voyez comme on danse", nouvelle exposition à voir jusqu'au dimanche 22 mars avec le commissaire Sylvain Besson.