La 5G à Angers : C'est fait ! / Zoom sur le plus grand bateau tradi de Loire

Au sommaire :



. Orange a lancé officiellement hier la 5G dans trois villes du département, Angers, Trélazé et les Ponts-de-Cé. Un internet mobile plus rapide qui soulève des inquiétudes au sein de la population.



. Nous parlerons également tout à l'heure du plus grand bateau traditionnel de Loire : La Pascal-Carole. Une embarcation à l'abandon depuis quatre ans mais qui va être remise sur pied par une association et lui faire, à terme, transporter des marchandises sur la Loire