La 84e Foire Internationale de Metz et Rigoletto à l'Opéra-théâtre de Metz.

Rigoletto de Verdi ouvre la saison à l'Opéra-théâtre de Metz Metropole, première dimanche à 15h, nous en parlons avec Paul Emile Fourny directeur artistique de l'opéra-théâtre et metteur en scène. Puis comme chaque vendredi histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger.

Dans la seconde partie, retour sur l'inauguration de la 84e Foire Internationale de Metz avec un pays invité le Viet-Nam. Une inauguration marquée un hommage à Jacques Chirac. Nous entendrons dans l'ordre, François Grosdidier sénateur de la Moselle, Dominique Gros maire de Metz, Patrick Weiten président du Conseil Départemental de la Moselle et Jean-Luc Bohl président de Metz Métropole.