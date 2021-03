Olivier Sillard, directeur de la clinique Sainte Elisabeth à Marseille, référence dans le domaine des soins palliatifs, et Alban de Chateauvieux, artiste-illustrateur, témoignent d'une initiative commune en cours au sein de la clinique : Alban propose aux patients accueillis et au personnel accueillant de réaliser des portraits, pour témoigner de la beauté de la vie jusqu'au bout et de la fraternité réelle qui se vit au sein de l'établissement.

Une façon originale de révéler cette diginité inaliénable de chaque personne, jusqu'à la fin naturelle de la vie... et de questionner le sujet de l'euthanasie qui revient dans l'actualité : si la dignité de la personne est inaliénable, au nom de quoi l'homme peut-il s'autoriser à mettre fin volontairement à une vie ?