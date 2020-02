Sophie Anaf est la fondatrice de la start up, La Belle Bouse. Cette architecte et paysagiste s'est lancée dans les fertilisants naturels il y a maintenant trois ans.

Lyonnaise et citadine, Sophie aime cultiver ses plantes. Elle s'étonne de ne pas trouver, en ville, des fertilisants naturels. Bien que la campagne lyonnaise soit accessible, il semblerait qu'il soit compliqué d'acheminer des engrais naturels jusque dans la ville. Voilà un défi qui fera voir le jour à La Belle Bouse !