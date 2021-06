La bénédiction d'un studio radio

Bonjour Père Matthieu, heureux de vous retrouver en duplex depuis le Studio « Carlo Acutis » de RCF Anjou à Cholet… ce studio que vous avez béni, il y a quelques jours seulement. C’est pas banal de célébrer la bénédiction d’un studio de radio… qu’est-ce que cela vous a inspiré ?

Eh bien vous savez David, nous les chrétiens, nous ne sommes pas animistes. Nous ne croyons pas que les choses ont une âme mais nous sommes très marqués par le mystère de Noël, le Mystère d’un Dieu pur Esprit qui vient à la rencontre de l’humanité en se faisant un homme parmi les hommes… pour nous parler à hauteur d’homme, nous écouter, nous toucher… partager notre soif, nos joies, nos fatigues et même notre souffrance… alors pour les chrétiens rien de ce qui est humain n’est étranger à Dieu. et toutes nos activités sont une occasion d’être dans la gratitude et de bénir c’est-à-dire « dire du bien » dire du bien de Dieu d’abord qui est la source première de tout ce qui existe… mais aussi de bénir les hommes et leurs actions à travers les outils que nous utilisons et les lieux que nous habitons.

Je connaissais la bénédiction de la maison quand on met de l’eau bénite sur les murs… et je vois bien la bénédiction à la fin de la messe quand on fait tous le signe croix pendant que le prêtre nous béni de la part de Dieu mais la bénédiction d’un studio de radio c’est plutôt original non ?

C’est sûr que pour moi c’était une première ! Je bénis souvent les personnes comme lors des fiançailles ou alors une famille à travers la maison ou des objets de piété (une médaille, un chapelet ou une icône) et j’ai déjà béni des conducteurs à travers leur voiture ou des élèves et leur professeur à travers une salle classe … et là j’ai trouvé que les prières prévues par le livre des bénédictions pour un studio de radio étaient très ajustées… elles nous invitaient d’abord à nous réjouir de ces installations techniques qui sont le signe du génie humain et qui permettent aux hommes de communiquer entre eux, de cultiver, de distraire et aussi de contribuer à faire connaitre la joie de l’Evangile.

Mais alors concrètement vous avez dit des prières ? vous avez utilisé de l’eau bénite ? comment ça s’est passé ?

En réalité, il y a 4 éléments importants. Le premier c’est de rassembler les personnes qui sont concernées car encore une fois à travers les micros, les ordinateurs et les murs du studio ce sont les personnes, leur écoute, leurs paroles et toutes leurs activités que nous voulons bénir de la part de Dieu. Deuxièmement, et c’est aussi très important, nous avons ouvert la Bible, nous avons écouté un passage de l’Evangile de Marc qui nous ramène à l’essentiel : « proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création ». La troisième partie, c’est une prière de louange que plusieurs chroniqueurs, journalistes et donateurs ont pu dire chacun à leur tour. La 4ème et dernière partie, c’était la prière bénédiction. Elle est très belle « Regarde Seigneur ceux qui se serviront de ces instruments techniques produits par un travail long et minutieux ; fais qu’ils communiquent la vérité, qu’ils favorisent la charité, qu’ils défendent la justice, qu’ils répandent la joie et qu’ils aident à renforcer entre tous les hommes la paix que le Christ est venu nous apporter. » Vous voyez la bénédiction c’est un acte fort… une expression de gratitude, un moment d’élévation qui nous rappelle le sens de notre action et une prière qui donne une ambition stimulante.