La Birmanie vue par Frédéric Debomy

Après "Birmanie, la peur est une habitude" (Ouvrage collectif sous la direction de F. Debomy - Khiasma, 2003 puis Carabas, 2008) renommé pour sa 3ème édition en 2014 chez Cambourakis : "Birmanie - De la dictature à la démocratie? ", "Résistances. Pour une Birmanie libre, Aung San Suu Kyi" (Stéphane Hessel et Info Birmanie, sous la direction de F. Debomy - Don Quichotte, 2011) puis "Sur le fil - Dix ans d'engagement pour la Birmanie" (Dessins de Benoît Guillaume et Sylvain Victor - Cambourakis, 2016) puis "Birmanie - Fragments d'une réalité" (Dessins de Benoît Guillaume - Cambourakis, 2016) puis "Aung San Suu Kyi, l'armée et les Rohingyas" (Postface d'Amnesty International - Editions de l'Atelier, 2018) puis "Controverses autour d'Aung San Suu Kyi et de la situation des Rohingyas" (dans Les Temps Modernes, numéro 698 - Gallimard, 2018) et enfin la dernière bande dessinée "Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémistes bouddhistes" (Dessins de Benoît Guillaume - Massot éditions, 2020), on comprend la connaissance approfondie que Frédéric Debomy a acquise de la Birmanie au long des années et des évènements.

Il nous parle notamment de la position "empéchée" de la conseillère spéciale de l'État et porte-parole de la Présidence (premier ministre de facto), Aung San Suu Kyi qui ne réussit pas à libérer son pays de la tutelle des militaires et des moines bouddhistes extrémistes.