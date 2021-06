La boite à outils "Laudato Sii" d'Entraide et Fraternité

Pour l'association Entraide et Fraternité, rien de plus facile que d'entrer dans la logique du pape exprimée dans le projet de "Maison Commune". D'où leur idée de proposer une boîte à outil autour de l'encyclique "Laudato Sii". Pour la découvrir, rendez-vous à la foire aux outils de ce 29 juin ou de découvrir le site www.maisoncommune.be Mais, déjà, pour nous présenter cette boîte à outil, écoutons Benoît Schoemacker, conseiller pour la transition écologique et sociale, au sein d'Entraide et Fraternité.