La Brocante du Livre à Plouzané près de Brest est une bouquinerie où l'on trouve des ouvrages anciens, ainsi que des cartes postales et des gravures. Elle est ouverte les jeudis après-midi puisque les deux responsables, Roger Pleyber et Pierre Gicquel achètent des ouvrages et font les marchés les autres jours. Christophe Pluchon s'est rendu jeudi 4 juin à la Brocante du Livre. Les visiteurs pouvaient récupérer gratuitement des ouvrages.



https://www.facebook.com/BrocanteDuLivre