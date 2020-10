La Caisse d'Epargne recrute.

La Présidente du Directoire nous présente la banque au 1750 collaborateurs en région, répartis dans ses 8 centres d'affaires et 195 agences. La Caisse d'Epargne Loire Centre compte 900 000 clients et a recruté cette année 150 collaborateurs en CDI et une centaine d'alternants dans tous ses métiers. Un point également dans cette émission sur la vision de la banque sur la crise que nous traversons.