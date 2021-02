La campagne de vaccination sur l'île de Sein

La campagne de vaccination contre le Covid a débuté la semaine dernière dans les îles du Ponant. Les habitants de plus de 75 ans et les personnes vulnérables des îles de Sein, Batz, Ouessant et Molène ont reçu leur première dose de vaccin Pfizer. Sur l’île de Sein, ils étaient 72 volontaires. Un reportage de Aouregan Texier.