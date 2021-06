La chanteuse B-Astre sort son nouvel album (Culture Quarantaine)

B-Astre revient nous présenter son nouvel album "Be your own star"

Nouvel extrait : "To the Forest"



Avec cet album, la jeune artiste, auteure-compositrice de pop ensorcelée, mais aussi danseuse et performeuse, explore les thèmes de la sauvagerie et du retour aux sources.

B-Astre reste cette artiste bruxelloise inclassable, teintée de surréalisme.



B-Astre sera aussi présente au festival Off d'Avignon cet été



En partenariat avec Culture Quarantaine