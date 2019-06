La convention Philarmonie de Paris - Cité Musicale Metz.

Metz actu vous dit tout ou presque sur la signature d'une convention entre La Cité Musicale Metz et la Philarmonie de Paris en lien tout particulièrement avec le projet Demos, impliquant des jeunes des quartiers plus défavorisés de la ville, leur offrant un accès à la musique et aux lieux de musique messins et la possibilité de se produire à la Philarmonie de Paris. Nous en parlons avec Laurent Bayle, directeur de la Philarmonie de Paris et Hacène Lekadir président de la Cité Musicale Metz.