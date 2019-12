La COP Régionale pour le climat

Toute cette semaine chacun peut suivre et participer au programme, aux échnanges organisés par le Conseil Réginal avec les porteurs de projet locaux. On va découvrir des initiatives locales s’inscrivant dans la démarche de la COP en faveur du Climat.

Une journée est dédiée à chaque département : le programme dans le Loir-et-Cher de ce samedi :



9h : PROJET CITOYEN de production d’énergie renouvelable par l’asso Energies Vendômoises

Visite de VALDEM et échange avec l’association à Vendôme

11h30 : Visite d’Orchidium et de l’installation de géothermie alimentant les serres à Fresnes

14h30 : Auditions du « Parlement de Loire », projet du POLAU – Pôle des Arts Urbains Labellisé « Viva Leonardo da Vinci 2019 ! »

Ecole du Paysage de Blois - 9 rue de la Chocolaterie à Blois

18h : SOIREE GRAND PUBLIC : s’informer, se mobiliser, s’engager !

Inscription sur : https://framaforms.org/inscription-cop-semaine-du-9-au-13-decembre-2019-1574261757

Château de Blois