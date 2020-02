La coupe Georges Baptiste au lycée Raymond Mondon et Demos 2020/22

Dans la première partie musique baroque avec Anne Catherine Bucher au micro de Marc Taillebois pour vous convier au prochain apéro baroque du Concert Lorrain. Puis nous parlerons histoire avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner, la vie et l'oeuvre de Théodore Gosselin dit G. Lenotre.

La seconde partie est entièrement consacrée à la coupe Georges Baptiste organsisée mardi 4 février au CFA hôtelier Raymond Mondon à Metz. Nous en parlons dans Moselle actuel avec les encadrants et les candidats.