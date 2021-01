La Crypte des Brotteaux

On vous emmène ce soir à Lyon, dans un lieu presque inconnu des lyonnais, et plus étonnant encore dans une partie de l'Histoire de la révolution française dont on parle peu : le siège de Lyon en 1973...

La crypte des Broteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon, renferme les ossessements de contre-révolutionnaires, tués sous la Terreur...

Elle se situe en dessous de la Chapelle Sainte-Croix, un imposant bâtiment dans un écrin de verdure...

Alors pour y accéder, il faut organiser une visite... Suivez donc notre reporter Charlotte Mongibeaux.