La culture du colza et ses plantes compagnes

Le colza est une plante oléagineuse qui au printemps, colore en jaune les champs de la campagne. Elle est plantée en août et est récoltée 11 mois plus tard.

pour aider la croissance du colza, le protéger contre les insectes et pour réduire l'utilisation de produits chimiques, les cultivateurs sèment avec le colza des plantes compagnes.

Cette technique vise à implanter des plantes de services gélives destinées à accompagner le colza d’hiver durant l’automne, pendant la première partie de son cycle végétatif, afin de rendre des services à la culture de colza d’hiver. Le couvert est détruit pendant l’hiver par le gel et le colza poursuit son cycle seul au printemps.

Les différents effets des plantes de services sur le colza permettent d’économiser des intrants (azote, herbicide, insecticide) et de maintenir (voir augmenter) le rendement du colza.

Philippe Despras cultivateur à Bey dans l'Ain explique la démarche