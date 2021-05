La déchetterie mobile de Loire-Forez Agglomération

Le printemps est souvent l'occasion de s'adonner au rangement et au nettoyage.

Pour ceux qui ont un jardin, c'est aussi l'époque du débroussaillage, et de différents travaux d'extérieur.

Mais ensuite arrive le trajet obligatoire vers la déchetterie, souvent située à plusieurs kilomètres de là. Une étape grandement facilitée sur le territoire de Loire-Forez Agglomération. En plus des 5 déchetteries fixes, il y a une déchetterie mobile. Reportage avec Emma Jehl de RCF Saint-Etienne.