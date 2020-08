A la découverte de Daoulas

Lorsqu'on parle de Daoulas, on évoque souvent l'abbaye, avec son jardin botanique et ses expositions. Mais Daoulas se distingue aussi par ses anciennes petites ruelles et ses deux rivières. Clément Priol, guide-conférencier à l'office de tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas a fait découvrir la commune aux visiteurs durant l'été.



Renseignements : www.tourisme-landerneau-daoulas.fr