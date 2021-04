La face sombre de la mode

En avril 2013, la catastrophe du Rana Plaza et l'effondrement d'une usine de textiles de Daka au Bengladesh - provoquant la mort de 1200 personnes et plus de 2000 blessées - révèle aux yeux du monde entier une réalité bien moins scintillante que ne laisse transparaître les vitrines de certaines enseignes d'habillement...

Et pourtant, il existe des alternatives pour s'habiller avec éthique pour une industrie de la mode équitable...