La facture du confinement avec l'UFC-Que Choisir du Rhône

C'est un fait : la somme indiquée par vos tickets de caisse est peut-être plus élevée qu'à l'ordinaire. En cause notamment, la hausse des prix des fruits et légumes, due à plusieurs facteurs (origine France, coûts de transport plus onéreux...), ou la ruée sur les produits les moins chers qui ne laisse en rayons que les gammes supérieures.

Certains produits marquent une forte demande : tondeuse à barbe, imprimantes, farine, ou encore... navets. La consommation forcée à domicile diffère des habitudes !

Gare aux anarques

Jean-Pierre Rochette, vice-président de l'UFC-Que Choisir du Rhône, met en garde quant aux arnaques. Certaines sociétés jouent sur la peur, et sont prêtes à vous faire acheter n'importe quoi... soyez vigilants !

