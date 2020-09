La fête de l'écologie, c'est le 19 septembre au Cloître des Récollets à Metz

Cette semaine avec Julien VICK, adjoint au Maire de Metz, en charge de la transition écologique, de la transition énergétique, et de la lutte contre le dérèglement climatique.



La fête de l'écologie s'inscrit dans le cadre plus large des "Semaines Européennes du Développement Durable" du 14 septembre au 13 octobre.

L'occasion de rappeler l'importance de cette thématique actuellement, et la volonté de la municipalité autour des Récollets, comme "haut lieu de l'écologie urbaine".