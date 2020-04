La figure du héros-soignant avec Camille Rhonat

Le héros : tel Achille, Napoléon ou Charles de Gaulle, il fait partie des figures de l'universel malgré son exceptionnalité. Brave et courageux (ce qui fait sa vertu), son destin se mêle au sacrifice de sa personne.

Et l'Etat, dans tout ça ?

Que fait l'Etat de ses héros ? "Le pouvoir étatique est dans un rapport ambigu avec l'héroïsme", nous dit Camille Rhonat. "Tout pouvoir se fonde sur le souvenir d'un héros, mais il est toujours relativisé par son ombre qui plane sur un régime. L'Etat est embarrassé par l'héroïsme".

"Le plus froid des monstres froids"

Camille Rhonat convoque Nietsche et sa réflexion dans "Ainsi parlait Zarathoustra" pour montrer que l'Etat héroïse ce qui permet d'élever des statues à sa propre gloire. "L'Etat suce le sang des héros dans la vie sociale pour se l'approprier, pour faire communier un peuple dans l'idée morale d'un Etat protecteur, à qui on devrait vénération et respect, alors qu'il ne montre aucune des vertus en question".

Guerre, première ligne, sur le front... la rhétorique martiale d'Emmanuel Macron n'est pas passée inaperçue. Les soignants, qualifiés de "héros" en ce sens, sont appelés au sacrifice commun. "L'Etat se dédouane d'un échec dans ses responsabilités légales de gérer la crise sanitaire. Cela dépolitise la gestion problématique de la crise".

Aussi, la colère des soignants dans ce cadre est bien légitime ! "Demander aux soignants de se sacrifier est injuste. Ils ne se sacrifient que dans la mesure où ils n'ont pas les moyens de travailler correctement. Cette rhétorique s'organise à partir d'un pouvoir qui néglige de donner aux soignants ce qu'ils demandent depuis des années, a consenti que les EHPAD deviennent des machines à profit, qui a poursuivi la logique de démantèlement de l'hôpital public, pour transformer en héros ceux qui ne peuvent plus travailler autrement que dans des conditions dangereuses."

L'héroïsation, une négation de l'humanité ?

Ce n'est pas sans effet sur la santé psychologique des soignants. "C'est douloureux pour les soignants d'être présentés comme des héros alors qu'ils ont besoin qu'on se soucie d'eux".

Cela invite à repenser des vertus plus réalistes, celles du soin. "On oublie que cette grandeur des soignants réside non dans un souci de vaincre, mais est mise au service de l'autre, du plus faible".

L'hommage populaire pour rétablir l'équilibre

Le fait que l'Etat héroïse les soignants pour sa propre image n'enlève rien à la beauté de l'hommage populaire, des applaudissements au soir, à la fenêtre. "Les gens saluent la responsabilité là où elle est".