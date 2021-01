La fin du règne de Donald Trump aux Etats Unis

Marie-Christine Bonzom journaliste, politologue, spécialiste des Etats-Unis, correspondante de la BBC et de Radio Vatican à Washington de 1996 à 2018 a couvert 7 présidentielles américaines et 5 présidents américains, de George Bush père à Donald Trump. Elle revient sur l'élection de Jo Biden, et surtout du refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite jusqu'au bout !