La galerie des innovations maritimes 70.8 aux Capucins à Brest

Plus de mille mètres-carrés d’exposition sur les technologies et l’innovation maritime. 70.8 a ouvert fin mai aux Ateliers des Capucins à Brest. Le titre, d'abord, c'est la surface, en pourcentage, occupée par l'eau sur le globe. Ce lieu unique en Europe d’après ses concepteurs diffère d’Océanopolis, qui se consacre au vivant, et du futur musée national des phares qui s’implantera prochainement au port de commerce. Un reportage de Christophe Pluchon.