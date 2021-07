La Garde : la patinoire ouvrira le 1er septembre

Fermée depuis cinq ans, la patinoire s’apprête à rouvrir après d’importants travaux annonce la ville.

« Nous n'avons gardé que les bétons. Tout le reste, on a refait à neuf », résume Pascale Birotteau, architecte, de la Scop AQUATRE architecture, en charge du projet de patinoire de La Garde. Et après deux ans de travaux, estimé à six millions d'euros, il ne reste plus que quelques détails à régler : « nous devons installer la signalétique, faire des finitions au niveau menuiserie et garde-corps et après il y aura la période de mise en glace ».

C'est la seule du département. La patinoire de @lagarde83130 ouvrira le 1er septembre annonce la ville, après deux ans de travaux.#patinoire #Var #sud pic.twitter.com/WAoIq0QWA7 — RCF Méditerranée (@rcfmediterranee) July 7, 2021

Cette étape est prévue d’ici une dizaine de jours. La ville attend aussi de recevoir les patins et le matériel pour le snack-bar. « Tout devrait être prêt pour fin août, début septembre » assure, confiant, Jean-Eric Lodevic, adjoint aux sport à La Garde. Pour l’instant, l’ouverture officielle est prévue le mercredi 1er.

Les clubs de hockey ou de Silver Skate devraient eux retrouver leur terrain de jeu autour du 15. Tout comme le grand public, invité à user la glace les mercredis et dimanches après-midi ainsi que les vendredis soir et samedi après-midi et soir.

Désormais, la patinoire est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.