La Jeune Chambre Economique du Finistère avec Marine Guillou et Marie Lebarbier

La Jeune Chambre Economique du Finistère permet à ses membres de prendre des responsabilités en menant des projets citoyens et en se formant dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Depuis quelques semaines, la JCE a une nouvelle présidente et une nouvelle secrétaire. Christophe Pluchon nous propose un entretien avec Marine Guillou et Marie Lebarbier.