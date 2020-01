Dans ce magazine, Ronan Le Coz et ses invités vont s’intéresser à la ville disparue de Brest. Gwenaelle Magadur et Jean-Manuel Warnet viennent de publier un ouvrage « La ligne bleue, Brest palimpsestes ». Il reviennent sur le projet artistique de la ligne bleue de Gwenaelle Magadur il y a 20 ans et parlent de la ville de Brest aujourd’hui.