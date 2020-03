La littérature au secours du coronavirus

Rien ne semble pouvoir arrêter l’angoisse qui monte autour de la diffusion du coronavirus. pourtant, la littérature nous fournit nombre de réflexions sur le sujet des épidémies. Giono et Camus ont par exemple écrit des livres magnifiques sur la peur des hommes face à l’incertitude, à la mort, à la fragilité engendrée par la maladie.. et ils nous font redécouvrir que cette fragilité est effectivement au coeur de notre humanité. Ce qui en fait la force et la faiblesse… n’en déplaise à tous ceux qui se rêvent en « homme augmenté » dans un monde parfaitement maitrisé…