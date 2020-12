" La lumière des siècles " (Coop Breizh) : un ouvrage de Bernard Rio

A l'approche de Noël, voilà un magnifique ouvrage à glisser sous le sapin : « La lumière des siècles : L'art et l'histoire dans les vitraux de Bretagne » aux éditions Coop Breizh.

Ce spécialiste du patrimoine nous plonge dans l'histoire bretonne à travers les vitraux des sanctuaires qui maillent la Bretagne historique. Depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, les vitraux ne se limitent pas à la représentation de la foi chrétienne, ils illustrent également les heures de gloire, les drames de la société, les légendes.

Dans un travail très précis et complet, Bernard Rio fait resurgir ces trésors au plus grand bonheur du lecteur, qui se laissera immergé dans 2000 ans d'histoire.

L'ankou, le Roi Arthur, la Duchesse Anne, les légendes et les représentations de la foi chrétienne : ce sont autant de trésors d'histoire dans lesquels vous pourrez vous plonger, au hasard des pages et des 300 illustrations présentes dans ce livre. Il ne vous restera plus alors, qu'à chausser de bonnes chaussures et partir découvrir ou re-découvrir les églises de notre région.

« La lumière des siècles : L'art et l'histoire dans les vitraux de Bretagne », publié aux éditions Coop Breizh. 272 pages richement illustrées. 29 Euros 90.