La mairie de Vannes relance ses visites patrimoine

Exemples de visites possibles dans les prochains jours:

CROQUEZ VANNES

Le stade de La Rabine

Football ou rugby, cyclisme ou nautisme, depuis l’entre-deux-guerres, le sport est très présent au sein des villes et nombre d’équipements en témoignent. Souvent peu considérée, l’architecture « sportive » s’illustre pourtant par de très beaux édifices assortis de quelques prouesses techniques. Focus sur l’histoire du stade de la Rabine.

Jeudi 11 mars à 12h45

Rendez-vous : Place Theodore Decker

Tarif : 2 €

LES SAMEDIS D'ART ET D'HISTOIRE

L’architecture scolaire De l’école maternelle au lycée, un parcours parmi une sélection d’édifices des 19e et 20e siècles pour illustrer comment l’architecture scolaire s’adapte à l’évolution de la pédagogie et traduit notre perception de l’enfance.

Samedi 13 mars à 14h30 - Durée 2h

Rendez-vous : Musée des beaux-arts La Cohue - 15 place Saint-Pierre

Tarifs (sous réserve de modification) :

5,80 € (plein), 3,60 € (réduit)

Gratuit pour les moins de 18ans

Pass Patrimoine : 43,50 € pour 10 visites / Valable 2 ans

DÉCOUVERTE DE QUARTIER

Beaupré-La Lande, naissance d’un quartier éco-responsable

Eco-quartier en cours d’aménagement, Beaupré-Lalande accueille déjà plusieurs équipements structurants, notamment sa médiathèque, et de nombreux logements. Il s’inscrit dans les réflexions les plus actuelles pour concilier harmonieusement développement urbain et préservation des espaces naturels.

Samedi 27 mars à 14h30 - durée 1h30 à 2h

Rendez-vous : devant la médiathèque de Beaupré-Tohannic

CLUB DES PETITS DÉCOUVREURS

... Aux prochaines vacances scolaires !

Infos et réservations au service patrimoine de la ville de Vannes

02 97 01 64 00 / patrimoine@mairie-vannes.fr