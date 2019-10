La maison des écrivains : Julie Caizergues

Justine Caizergues a 25 ans et écrit depuis l’âge de dix ans. Elle a suivi un parcours scolaire littéraire brillant et ses œuvres s’inspirent de faits réels autant que de son imagination. Déjà récompensée elle écrit également pour vous les récits de vos vies pour un cadeau ou un souvenir, pour transmettre votre expérience ou réveiller vos émotions oubliées. Elle sait prendre le temps de choisir les mots justes. Visitons avec elle, ses lieux secrets d’écriture dans un village proche de Montpellier et regardons-la nous enchanter.